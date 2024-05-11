خطوة جديدة تقرب الاهلي من حسم صفقة نجم الدوري الروسي

كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة تقرب النادي الاهلي من حسم صفقة نجم الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان النادي الاهلي قد دخل في مفاوضات مع يحيي عطية الله، نجم فريق سوتشي الروسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة “فوتو ميركاتو”، أن يحيي عطية الله، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف سوتشي الروسي، في ظل اقتراب ناديه من الهبوط من الدوري الممتاز، بعدما تذيل جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات.

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وذكرت أن إدارة النادي الروسي قررت الإطاحة بعدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستوى الضعيف للفريق في الموسم الحالي، وعلى رأسهم النجم المغربي.

وهناك اهتمام من جانب أندية الدوري السعودي للمحترفين التي بدأت في مزاحمة النادي الاهلي على ضم اللاعب المغربي.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد اقترب من ضم المدافع إياد العسقلاني، الذي يلعب في أحد أندية الدوري الروسي أيضًا.