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الامارات | "أريج ياس" تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت المهرة الناشئة "أريج" لياس لإدارة سباقات الخيل الأضواء في سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم اليوم بمضمار تاربس الفرنسي، بجائزة مالية قدرها 16 ألف يورو. وتنافس في السباق، 12 مهرة من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 2100 متر. وسجلت "أريج" زمناً وقدره 2:18:70 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة "دارية" للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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