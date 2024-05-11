الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تنطلق غداً في فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مضمار لونغ شامب في العاصمة الفرنسية باريس يوم غد انطلاقة سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 31، وذلك في أولى محطاتها العالمية التي تقام ضمن سباقات الإمارات جينز الفرنسية في إطار افتتاحية السباقات الكلاسيكية العريقة في فرنسا.

ويشهد الكرنفال الإماراتي الفرنسي إقامة 10 أشواط من ضمنها سباقين للجينز للخيول المهجنة الأصيلة بجانب سباق كأس الخيول العربية الأصيلة الذي سيشهد مشاركة نخبة الخيول والاسطبلات في السباق الأقوى، لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو وبمشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

ويقف في صدارة المرشحين الجواد "آر بي كينج ميكر" للمالك (الاسطبلات الوطنية) وتحت إشراف المدرب هلال العلوي وتحت قيادة الفارس كريستيان ديمورو، كما تضم القائمة "مُشرف " للمالك خليفة بن شعيل الكواري بإشراف المدرب توماس فورسي وتحت قيادة الفارس ماكسيم جايون.