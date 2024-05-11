ترتيب البريميرليج بعد فوز السيتي على فولهام

- 1/2
- 2/2
ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز على نظيره فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.
ويتصدر مانشستر سيتي مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 85 نقطة، فيما يحل اَرسنال في الوصافة بـ 83 نقطة، فيما ليفربول يحل ثالثًا برصيد 78 نقطة.
ترتيب الدوري الإنجليزي
- مانشستر سيتي، 85 نقطة.
- آرسنال، 83 نقطة.
- ليفربول، 78 نقطة.
- أستون فيلا، 67 نقطة.
- توتنهام، 60 نقطة.
- نيوكاسل يونايتد، 56 نقطة.
- تشيلسي، 54 نقطة.
- مانشستر يونايتد، 54 نقطة.
- وست هام، 49 نقطة.
- بورنموث، 48 نقطة.
- برايتون، 47 نقطة.
- ولفرهامبتون، 46 نقطة.
- فولهام، 44 نقطة.
- كريستال بالاس، 43 نقطة.
- إيفرتون، 37 نقطة.
- برينتفورد، 36 نقطة.
- نوتينجهام فورست، 29 نقطة.
- لوتون تاون، 26 نقطة.
- بيرنلي، 24 نقطة.
- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.