اخبار الرياضه

ترتيب البريميرليج بعد فوز السيتي على فولهام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز على نظيره فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

ويتصدر مانشستر سيتي مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 85 نقطة، فيما يحل اَرسنال في الوصافة بـ 83 نقطة، فيما يحل ثالثًا برصيد 78 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

- مانشستر سيتي، 85 نقطة.

- آرسنال، 83 نقطة.

- ليفربول، 78 نقطة.

- أستون فيلا، 67 نقطة.

- توتنهام، 60 نقطة.

- نيوكاسل يونايتد، 56 نقطة.

- ، 54 نقطة.

- مانشستر يونايتد، 54 نقطة.

- وست هام، 49 نقطة.

- بورنموث، 48 نقطة.

- برايتون، 47 نقطة.

- ولفرهامبتون، 46 نقطة.

- فولهام، 44 نقطة.

- كريستال بالاس، 43 نقطة.

- إيفرتون، 37 نقطة.

- برينتفورد، 36 نقطة.

- نوتينجهام فورست، 29 نقطة.

- لوتون تاون، 26 نقطة.

- بيرنلي، 24 نقطة.

- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا