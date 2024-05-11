رسميًا.. ليفربول يفقد فرصة التتويج بـ الدوري الإنجليزي

فقد ليفربول، اليوم السبت، رسميًا، فرصة الفوز بـ الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 37.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 85 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن أرسنال، فيما حل ليفربول في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وبعد فوز مانشستر سيتي، خرج نادي ليفربول رسميًا من سباق المنافسة على لقب “البريميرليج” هذا الموسم، حيث اتسع قارق النقاط بين مانشستر سيتي والريدز إلى سبع نقاط، مع تبقي مبارتين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتنتهي رحلة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وهو متوج بلقب دوري إنجليزي وحيد، وذلك بعد إعلانه الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام:

1- مانشستر سيتي، 85 نقطة.

2- آرسنال، 83 نقطة.

3- ليفربول، 78 .

4- أستون فيلا، 67 .

5- توتنهام، 60 .