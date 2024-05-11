الاهلي يتعادل سلبيًا مع بلدية المحلة في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي بالنادي الاهلي ضد نظيره بلدية المحلة والمقامة حاليًا على الأخير.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت، على ستاد الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وسيطر المارد الأحمر على مجريات الشوط الأول، حيث سدد إمام عاشور تصويبة قوية على مرمى البلدية في الدقيقة الخامسة، ولكنها مرت أعلى العارضة.

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كما هدد رضا سليم مرمى البلدية في الدقيقة 18 من جهة الشمال وسدد الكرة قوية ولكن مرت أعلى العارضة.

تشكيل الاهلي لمواجهة بلدية المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: محمود كهربا.

ويقع الاهلي في المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة