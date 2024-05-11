بعد فوز مثير على المحلة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الأهلي منذ قليل على بلدية المحلة بنتيجة 2-1، في مباراة مثيرة ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هذا الفوز في موعده، حيث يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي المارد الأحمر قبل مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 18 مايو، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتقام مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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