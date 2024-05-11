رونالدو على بعد خطوة من الهداف التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن النجم البرتغالي رونالدو من رفع غلته التهديفية في الدوري السعودي، بتسجيله هدفا لصالح النصر في مرمى الأخدود بالأسبوع 31 من البطولة المحلية، كما سبق له تسجيل ثلاثية في مرمى الوحدة، مع إحراز هدفين في شباك الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبات رونالدو على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم قياسي تاريخي في منافسات دوري روشن السعودي.

ويتصدر «صاروخ ماديرا» في الوقت الراهن قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، مما يجعله قريبا من تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المسابقة المحلية في موسم واحد.

ويعد المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي في موسم واحد، حينما توج هدافًا للمسابقة بقميص النصر موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفا، وهو الرقم القياسي الذي لم يتمكن أحد من الاقتراب منه حتى الآن.

ويمتلك كريستيانو رونالدو في الوقت الراهن 33 هدفا ضمن منافسات الدوري السعودي هذا الموسم، مما يعني أن «صاروخ ماديرا» بحاجة إلى هدف واحد فقط من أجل معادلة رقم عبدالرزاق حمد الله، وهدفين من أجل الوصول إلى رقم قياسي جديد في البطولة المحلية السعودية.

رونالدو يسجل 30 هدفا أو أكثر خلال موسم واحد: