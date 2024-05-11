رونالدو على بعد خطوة من الهداف التاريخي

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وبات رونالدو على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم قياسي تاريخي في منافسات دوري روشن السعودي.
ويتصدر «صاروخ ماديرا» في الوقت الراهن قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، مما يجعله قريبا من تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ المسابقة المحلية في موسم واحد.
ويعد المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي في موسم واحد، حينما توج هدافًا للمسابقة بقميص النصر موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفا، وهو الرقم القياسي الذي لم يتمكن أحد من الاقتراب منه حتى الآن.
ويمتلك كريستيانو رونالدو في الوقت الراهن 33 هدفا ضمن منافسات الدوري السعودي هذا الموسم، مما يعني أن «صاروخ ماديرا» بحاجة إلى هدف واحد فقط من أجل معادلة رقم عبدالرزاق حمد الله، وهدفين من أجل الوصول إلى رقم قياسي جديد في البطولة المحلية السعودية.
رونالدو يسجل 30 هدفا أو أكثر خلال موسم واحد:
- أحرز 31 هدفا مع مانشستر يونايتد موسم 2007-08.
- هز الشباك مع ريال مدريد 40 مرة في موسم 2010-11.
- سجل 38 هدفا مع الريال في موسم 2011-12.
- سجل 34 هدفا مع الريال في موسم 2012-13.
- سجل 30 هدفا مع الريال في موسم 2013-14.
- سجل 35 هدفا مع الريال في موسم 2014-15.
- سجل 36 هدفا مع الريال في موسم 2015-16.
- سجل 31 هدفا مع يوفينتوس موسم 2019-20.
- سجل مع النصر 33 هدفا في بطولة الدوري حتى الآن.
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