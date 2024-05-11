شكرا لقرائتكم خبر للمرة الـ19.. الهلال بطل الدوري الأقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج فريق الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد فوزه في الجولة 31 من المنافسة أمام الحزم متذيل الترتيب بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض.

منح الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التقدم مبكرا لفريق الهلال عن طريق ركلة جزاء تسبب بها مدافع الحزم باولو ريكاردو؛ ليواصل بعد ذلك سيطرته على مجريات اللقاء، لكن نجم الحزم فايز سليماني سجل هدف التعادل وحرم نظيره المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال من رقم تاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، لم يستسلم أزرق العاصمة وواصل ضغطه حتى تمكن لاعب الحزم أحمد الجويد من إضافة الهدف الثاني للهلال بالخطأ في مرماه، ثم عزز الهلال بعد ذلك بهدفين آخرين عن طريق الصربي ميتروفيتش وميلنكوفيتش سافيتش لينتهي بها مجريات الشوط الأول بتقدم الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.

في الشوط الثاني بدأ الحزم بقوة كبيرة حيث هدد مرمى الهلال بتسديدة قوية من جونيور مورينيو اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 52. ليواصل الحزم محاولاته بحثا عن تقليص الفارق لكن باءت محاولاته دون جدوى ليطلق بذلك حكم اللقاء السويسري يورس شنايدر صافرة النهاية معلنا تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الزعيم حقق تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد فوزه على الفريق الاتحادي، وكأس موسم الرياض من أمام فريق النصر بهدفين مقابل لاشيء ، بالإضافة إلى التأهل إلى المباراة النهائية ضد فريق النصر في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فريق الهلال توج باللقب للمرة الـ 19 في تاريخه، حيث سبق له حصد اللقب في 18 مناسبة من قبل، كان آخرها التتويج بنسخة البطولة في موسم 2021-2022.

وخاض الهلال 31 مباراة في بطولة الدوري السعودي حتى الآن، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 29 مباراة وتعادل في لقاءين، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن بالمسابقة.

وتتجه رابطة دوري المحترفين السعودي الى اعتماد ملعب المملكة أرينا ليكون مسرحا يتوج فيه أزرق العاصمة بلقبه التاسع عشر.

نادي الهلال في دوري المحترفين تاريخيا:

أكثر من حقق النقاط: (997).

أكثر من حقق النقاط داخل الأرض: (510).

أكثر من حقق النقاط خارج الأرض: (487).

أكثر من حقق الفوز: (304).

أكثر من حقق الفوز داخل الأرض: (157).

أكثر من حقق الفوز خارج الأرض: (147).

أكثر من سجل أهداف: (949).

أكثر من سجل أهداف داخل الأرض. (502).

أكثر من سجل أهداف خارج الأرض: (447).

أكثر من سجل لاعبوه هاتريك (21).

أكثر من حقق شباك نظيفة (180).

أكثر من حقق نقاط في موسم واحد: (89).

أكثر من حقق فوز في موسم واحد: (29).

أكثر من سجل أهداف في موسم واحد: (95)

أقل من استقبل أهداف في موسم واحد: (9).

حقق أكبر نتيجة في دوري المحترفين: (9/0).

حقق أقوى انطلاقة في تاريخ دوري المحترفين (9 مباريات فاز).

حقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري المحترفين (24).

أكثر نادي حقق الفوز في المباراة الافتتاحية: (15).

أكثر من حقق الفوز باللقب: (19).

النادي الوحيد الذي لم يخسر في المباراة الافتتاحية.

أول ناد حقق اللقب بدون أية خسارة في الموسم.

أندية حققت الدوري بدون خسارة:

الاتفاق: 1982-1983الهلال: 2010-2011الشباب: 2011-2012