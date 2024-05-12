شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغى هدف تقدم الأهلى فى مرمى بلدية المحلة بالدقيقة 92 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم الفار هدف التقدم للأهلي عن طريق محمود كهربا في مرمى بلدية المحلة في الدقيقة 92 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، محمود كهربا

ولعب الفريقان 25 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بلدية المحلة للدوري العام موسم 1992-1993، كانت المباراة الأولى يوم 18 نوفمبر 1992، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد رمضان، وآخر مباراة في 27 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 5-1 أحرز للأهلي وسام ابو علي هدفين، وهدف وحيد لكل من كريم فؤاد ورضا سليم وأنتوني موديست.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 20 مباراة، وفاز بلدية المحلة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في أربع مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفاً وتلقت شباكه عشرة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 في الدور الأول لهذا الموسم، والفوز 4-0 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 3-0 وحققها الأهلي ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد ثمانية أهداف، ومحمد رمضان ووليد سليمان برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم حسام حسن برصيد ثلاثة أهداف، وهداف بلدية المحلة أكرم عبد المجيد برصيد ثلاثة أهداف.



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (1)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (2)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (3)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (4)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (6)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (10)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (12)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (13)



مباراة الاهلى وبلدية المحلة (14)



احمد حسين حارس مرمى فريق بلدية المحلة



أحمد حسين حارس مرمى فريق بلدية المحلة



أحمد حسين



اكرم توفيق



الاهلى وبلدية المحلة



الاهلى



الأهلي أمام بلدية المحلة



الأهلي وبلدية المحلة (1)



الأهلي وبلدية المحلة (2)



الأهلي وبلدية المحلة (3)



الأهلي وبلدية المحلة (4)



الأهلي وبلدية المحلة (5)



الأهلي وبلدية المحلة (6)



الأهلي وبلدية المحلة (7)



الأهلي وبلدية المحلة (8)



الأهلي وبلدية المحلة (9)



الأهلي وبلدية المحلة (10)



الأهلي وبلدية المحلة (11)



الأهلي وبلدية المحلة (12)



امام عاشور (2)



امام عاشور



بيرسى تاو



بيرسي تاو



جانب من المباراة



جماهير الاهلى



فريق الاهلى



مارسيل كولر



مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة



محمد هانى