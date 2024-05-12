شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: بيراميدز أمامه فرصة العمر للتتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن فريق بيراميدز هذا الموسم يمتلك فرصة كبيرة للتتويج ببطولة الدورى، خاصة أنه منافس قوى على البطولة، وسيكون هو أول أو ثانى بطولة الدورى خلال الموسم الجارى.

وأضاف شوبير، خلال برنامج مع شوبير الذى يذاع على إذاعة أون سبورات إف إم، أن فريق بيراميدز أمامه فرصة العمر للفوز بالدورى العام، وإذا لم يستغلها جيدا لن تتكرر قائلا، "بيراميدز لو ممسكش فى الفرصة بإيده وسنانه مش هياخدها تانى".

وأشار شوبير إلى أن مؤجلات الأهلى الأربعة فرقت مع الفريق إلا أن بيراميدز أصبح المنافس بقوة على اللقب.

واصل فريق بيراميدز تصدره جدول ترتيب فرق الدورى المصرى، بعد مباريات اليوم السبت 11 - 5 - 2024 فى الأسبوع الـ22 بالدورى، حيث قفز الفريق السماوى للنقطة رقم 44 بعد فوزه على المصرى الوصيف.