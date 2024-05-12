سخرية العقيدي من رونالدو تثير الجدل

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وحصد المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام» تفاعلا كبيرا من مختلف أنحاء العالم، وبالطبع في السعودية، ومما أوقع العقيدي في ورطة، بعد تداول فيديو عبر منصة «إكس» يوثق قيام «العقيدي» بالإعجاب بمنشور المنصة العالمية دون مراعاة أنه يسيء لناديه، لكنه تراجع بعد ذلك بعد الغضب الجم الذي حصده.
وأنكر بعض النصراويين تصرف حارسهم، مشيرين بأصابع الاتهام لـ«فبركة» الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
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