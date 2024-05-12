تشافي يوافق على رحيل البرازيلي رافينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية عن حدوث تغير في موقف نادي برشلونة من بيع الدولي البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق أن أبدت أندية سعودية عدة اهتمامها بالتعاقد مع رافينيا ديا؛ ولكن النادي الكتالوني كان يرفض فكرة بيع نجمه بقرار من تشافي هيرنانديز.

ووفقا لما أوردته صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن برشلونة يخطط لإجراء تغييرات في قائمة الفريق مع حلول الموسم القادم 2024-25، حيث يتطلع تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني لجلب تدعيمات هجومية من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن تشافي هيرنانديز أخبر إدارة برشلونة بأنه يريد التعاقد مع جناح أيسر جديد في الانتقالات الصيفية القادمة، مع الاحتفاظ بالنجم البرازيلي، لتبدي إدارة البلوغرانا استعدادها لجلب لاعب آخر بشرط الاستغناء عن رافينيا، وهو الأمر الذي لقي موافقة مبدئية من المدرب.

وقد انضم رافينيا إلى برشلونة قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، في 13 يوليو من العام قبل الماضي 2022، وذلك مقابل 58 مليون يورو، ووقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، لكن النادي لا يمانع فكرة الاستغناء عنه في ظل حاجته الماسة لموازنة حساباته وتأمين الميزانية اللازمة من أجل التعاقد مع جناح جديد.

وبات النادي الكتالوني مستعدا للموافقة على بيع عقد رافينيا إذا حصل النادي على عروض مالية مغرية، في ظل وجود رغبة لدى أكثر من ناد سعودي في التعاقد مع الجناح البرازيلي.