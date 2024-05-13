كولر يحسم مصير الشناوي من مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مصير محمد الشناوي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقرر كولر اصطحاب محمد الشناوي مع بعثة الفريق المسافرة إلى تونس، على أن يتواجد على دكة البدلاء في مباراة الذهاب، فيما استقر على الدفع بمصطفى شوبير في التشكيل الأساسي للمباراة.

ويُقدم مصطفى شوبير مستويات مميزة مع الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث حافظ على نظافة شباكه في آخر ست مباريات في البطولة.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

وتأهل النادي الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.