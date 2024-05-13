على خطى صلاح.. أرسنال يحرم محمد النني من لقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، محروم من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، حال تتويج المدفعجية بلقب البريميرليج للموسم الحالي 2023-2024.

وتخوض كتيبة الإسباني ميكيل أرتيتا صراعاً شرساً مع مانشستر سيتي على لقب البريميرليج، إذ يحتاج آرسنال تحقيق الفوز في المباراة المتبقية له أمام إيفرتون، فيما يسعى السماوي لحصد 5 نقاط من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي مباشرة.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي صاحب الـ 85.

وفي حال تتويج المدفعجية بالدوري الإنجليزي لن يحسب اللقب للدولي المصري محمد النني، بسبب قلة مشاركته مع الجانرز خلال الموسم الحالي.

وشارك النني صاحب الـ31 عامًا مع أرسنال هذا الموسم في ثلاث مباريات فقط أمام شيفيلد يونايتد، ووست هام ونيوكاسل يونايتد وهو ما يخالف اللوائح في الدوري الإنجليزي.

وتنص لائحة الدوري الإنجليزي على ضرورة مشاركة كل لاعب مع ناديه في 5 مباريات أو أكثر من أجل احتساب اللقب والحصول على جائزة التتويج بالبطولة.

وليس النني أول لاعب مصري يتعرض لهذه الأزمة بل سبق وأن حرم محمد صلاح لاعب ليفربول الحالي من احتساب لقب الدوري الإنجليزي موسم 2019 أثناء تواجده في صفوف تشيلسي بسبب مشاركته أيضًا في 3 لقاءات فقط.

ويعتبر هذا الموسم هو الأخير للنني رفقة فريق أرسنال بعد خروجه بشكل نهائي من حسابات المدير الفني للمدفعجية.

وقضى النني في صفوف الجانرز 8 مواسم منذ انضمامه إليه موسم 2015-2016 قادمًا من نادي بازل السويسري، وخاض مع الفريق 91 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل خلالهم هدف وصنع 5، وتوج خلال مسيرته مع المدفعجية بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين.

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