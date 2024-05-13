لاعب الاهلي يفوز بجائزة جديدة في الدوري

تمكن نجم النادي الاهلي، من حصد جائزة جديدة بعد مواجهة فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري المصري “دوري نايل”.
وكشفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصري المحترفة، عن فوز هدف الظهير الأيمن للنادي الاهلي، عمر كمال عبد الواحد، بجائزة الهدف الأفضل في الجولة 22 من الدوري المصري.
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وسجل عمر كمال، هدف التعادل للنادي الاهلي في مرمى مضيفه فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وفاز فريق الاهلي على نظيره بلدية المحلة، يوم السبت الماضي، على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري، بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وبتلك النتيجة يحتل فريق الاهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.
ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.