6 فرق تتنافس على بطولة الهوكي بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للهوكي منافسات بطولة المنطقة الغربية 2024 التي ستنطلق الجمعة المقبل، في الصالة الرياضية بنادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة تحت إشراف اتحاد الهوكي، وستشهد البطولة منافسات 6 فرق تضم 60 لاعبا، تأتي هذه البطولة في إطار تطوير رياضة هوكي الميدان بالمملكة تزامنا مع تفعيل رياضة هوكي الميدان ضمن ألعاب النادي المختلفة ويعد الاتحاد ثاني ناد يفعل اللعبة بالمملكة.

وأوضح الاتحاد السعودي للهوكي أن هذه البطولة ابتداء لسلسة بطولات الاتحاد لموسم 2024، كما أشار إلى استمراريته لتحقيق التطور وتعزيز مكانة هذه الرياضة في المجتمع وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذا النوع من الرياضات الأولمبية.

وأكد الاتحاد حرصه في تنظيم مثل هذه البطولات التنافسية التي يسعى من خلالها إلى خلق بيئة المنافسة في لعبة هوكي الميدان، إلى جانب تعزيز حضور اللعبة في المجتمع الرياضي من خلال مثل هذه التنظيمات في عدد من مناطق المملكة، مع نشر ثقافتها بالشكل الذي يتواكب مع ما تحظى به الرياضات السعودية من دعم وتطور يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.