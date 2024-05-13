تطور جديد في إصابة أحمد عبد القادر قبل صدام الاهلي والترجي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في إصابة أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت التقارير أن أحمد عبد القادر، سينتظم في التدريبات الجماعية لفريق الاهلي يوم الثلاثاء، قبل السفر إلى تونس لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي عبد القادر، من مرحلة التأهيل الأخيرة، ليعود إلى تدريبات الاهلي الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

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وأشارت التقارير إلى أن عبد القادر، قد يكون جاهزًا من الناحية الطبية لموقعة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن بعثة الاهلي ستغادر إلى تونس نساء الأربعاء المقبل، لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.