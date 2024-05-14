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ريال مدريد ينهي صفقة مبابي

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مبابي- باريس سان جيرمان

مبابي- باريس سان جيرمان

أنهت إدارة نادي الإسباني برئاسة بيريز، صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق.

وكان مبابي قد أعلن بشكل رسمي رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد 7 سنوات قضاها في حديقة الأمراء.

وقرر مبابي عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والرحيل بنهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده مع الفريق.

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وأكدت شبكة Relevo، أن كيليان مبابي سوف ينتقل إلى ريال مدريد بشكل رسمي، موضحة أنه تم إغلاق الصفقة.

وفاز مبابي بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من بطولة الدوري الفرنسي، علمًا بأن باريس سان جيرمان حسم اللقب.

جدير بالذكر أن مبابي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن التقارير تؤكد أن اللاعب يرفض هذه الخطوة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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