محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تعثر فريق ليفربول بالتعادل بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعته بنظيره أستون فيلا مساء الإثنين ضمن منافسات الجدولة 37 من الدوري الإنجليزي.
ويستعرض الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول:
1) أرسنال ـ 86 نقطة ـ 37 مباراة
2) مانشستر سيتي ـ 85 نقطة ـ 36 مباراة
3) ليفربول ـ 79 نقطة ـ 37 مباراة
4) أستون فيلا ـ 68 نقطة ـ 37 مباراة
5) توتنهام ـ 63 نقطة ـ 36 مباراة
6) نيوكاسل ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة
7) تشيلسي ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة
8) مانشستر يونايتد ـ 54 نقطة ـ 36 مباراة.
9) وست هام ـ 52 نقطة ـ 37 مباراة.
10) برايتون ـ 48 نقطة ـ 36 مباراة
11) بورنموث ـ 48 نقطة ـ 37 مباراة
12) كريستال بالاس ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة
13) وولفرهامبتون ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة
14) فولهام ـ 44 نقطة ـ 37 مباراة
15) إيفرتون ـ 40 نقطة ـ 37 مباراة
16) برينتفورد ـ 39 نقطة ـ 37 مباراة
17) نوتنيغهام فورست ـ 29 نقطة ـ 37 مباراة.
18) لوتون تاون ـ 26 نقطة ـ 37 مباراة
19) بيرنلي ـ 24 نقطة ـ 37 مباراة
20) شيفيلد يونايتد ـ 16 نقطة ـ 37 مباراة