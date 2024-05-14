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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعثر فريق بالتعادل بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعته بنظيره أستون فيلا مساء الإثنين ضمن منافسات الجدولة 37 من .

ويستعرض الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أستون فيلا وليفربول:

1) أرسنال ـ 86 نقطة ـ 37 مباراة

2) مانشستر سيتي ـ 85 نقطة ـ 36 مباراة

3) ليفربول ـ 79 نقطة ـ 37 مباراة

4) أستون فيلا ـ 68 نقطة ـ 37 مباراة

5) توتنهام ـ 63 نقطة ـ 36 مباراة

6) نيوكاسل ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة

7) ـ 57 نقطة ـ 36 مباراة

8) مانشستر يونايتد ـ 54 نقطة ـ 36 مباراة.

9) وست هام ـ 52 نقطة ـ 37 مباراة.

10) برايتون ـ 48 نقطة ـ 36 مباراة

11) بورنموث ـ 48 نقطة ـ 37 مباراة

12) كريستال بالاس ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة

13) وولفرهامبتون ـ 46 نقطة ـ 37 مباراة

14) فولهام ـ 44 نقطة ـ 37 مباراة

15) إيفرتون ـ 40 نقطة ـ 37 مباراة

16) برينتفورد ـ 39 نقطة ـ 37 مباراة

17) نوتنيغهام فورست ـ 29 نقطة ـ 37 مباراة.

18) لوتون تاون ـ 26 نقطة ـ 37 مباراة

19) بيرنلي ـ 24 نقطة ـ 37 مباراة

20) شيفيلد يونايتد ـ 16 نقطة ـ 37 مباراة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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