الامارات | عجمان يُهدد الجزيرة بـ «الخماسية الشهيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُستكمل اليوم مواجهات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات لتحسين المراكز في جدول المسابقة، إذ يستقبل الشارقة فريق حتا، ويلعب بني ياس مع البطائح عند الـ18:10، فيما يستضيف عجمان نظيره الجزيرة في التاسعة مساء، وتختتم الجولة بعد غدٍ بلقاء العين واتحاد كلباء عند الساعة 18:10.

عجمان والجزيرة

سيكون ختام مواجهة اليوم بين عجمان والجزيرة، في مباراة تبدو متكافئة لدرجة كبيرة، إذ يدخل «البرتقالي» اللقاء في قمة معنوياته، بعد أن استعاد جزءاً كبيراً من ذكريات المواسم الماضية، فارتقى إلى مكانة جيدة في جدول الدوري بوجوده في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ومازال له مباراة مؤجلة مع بني ياس بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة صاحب المركز السابع.

ويدخل عجمان اللقاء بذكريات سعيدة أمام الجزيرة، إذ تمكن من الفوز عليه في الدور الأول في عقر داره بنتيجة ثقيلة 5-1، لتُصبح أكبر نتيجة يُحققها رجال المدرب الروماني إيسيلا في تاريخ مواجهات الفريقين، ليحتفظ «البرتقالي» بثلاث مواجهات متتالية لم يخسر فيها أمام «فخر أبوظبي» من أصل 23 مباراة جمعتهما في الدوري (فاز الجزيرة في 13 مباراة مقابل أربع لعجمان، وتعادلا ست مرات).

الشارقة وحتا

مواجهة حتا والشارقة ستكون محفوفة بالمخاطر، خصوصاً على «الإعصار» الذي بدأ يحزم أمتعته لمغادرة دوري المحترفين، والعودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى، بعد موسم لم يُقدم فيه فريق حتا ما يشفع له بالبقاء، إذ جمع حتى هذه الجولة سبع نقاط من انتصار وحيد وأربعة تعادلات.

وعانى حتا كثرة التغييرات في المنطقة الفنية، بعد أن استعان بثلاثة مدربين من مدارس مختلفة، بيد أن تلك المحاولات لم تُحقق أماني وتطلعات الجماهير والإدارة، فخرج الفريق بأرقام ضعيفة، من حيث استقبال الأهداف والتسجيل، فسكنت شباكه 49 هدفاً، فيما سجل 16 هدفاً فقط، ليُصبح بذلك الفريق الأضعف دفاعاً وهجوماً في الدوري.

وستكون المواجهة فرصة نموذجية أمام الشارقة لمواصلة انتصاراته، بعد أن حقق فوزاً صعباً على بني ياس 3-2 خارج قواعده، في محاولة لاستعادة المركز الخامس من النصر الذي تفصله عنه نقطة واحدة.

وتكتسي المباراة أهمية لمدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين ولاعبيه، لتحسين صورة الفريق، بعد موسم كان مخيباً للآمال، خرج فيه الفريق خالي الوفاض من البطولات كافة، على عكس التوقعات.

بني ياس والبطائح

ويستقبل بني ياس نظيره البطائح، في محاولة من جانب «السماوي» لوقف سلسلة نتائجه السلبية في الأسابيع الأخيرة، التي أدت إلى تراجعه مركزين دفعة واحدة، ويصبح في المركز العاشر برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد كلباء وخورفكان صاحبي المركزين الـ11 و12، أما البطائح فلم يكن هو الآخر أحسن حالاً، فتسببت خسارته الأخيرة من عجمان بهدفين دون رد في تراجعه إلى المركز التاسع برصيد 26 نقطة.