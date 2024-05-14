ياسر رشاد - القاهرة - نجح ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023/2024، وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وكان ريال مدريد قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد تخطيه عقبة بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني

من المقرر أن تنطق مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن مسؤوليتها في تحمل نقل مواجهة الفريقين.

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي سيكون على ملعب ويمبلي بانجلترا.