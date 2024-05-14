كواليس تدخل هاني أبو ريدة في أزمة حسين الشحات والشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير كواليس تقال لأول مرة عن تدخل هاني أبو ريدة في أزمة حسين الشحات والشيبي والتي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بسبب قيام لاعب الأهلي بصفع لاعب بيراميدز أثناء مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري قد شهدت واقعة غير أخلاقية من حسين الشحات والذي قام بالاعتداء على اللاعب المغربي الشيبي، والذي رفض الحلول الودية للحصول على حقه وقرر تصعيد الأمر لأعلى المستويات.

كما شهدت الأزمة تدخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، في محاولة لاستعادة حق اللاعب بعد الإهانة الكبيرة التي تعرض لها ورصدتها الكاميرات عقب المباراة.

تدخل هاني أبو ريدة في أزمة الشحات والشيبي

وقال شوبير أنه تحدث لـ هاني أبو ريده وسأله عن موقفه من الأزمة، ليخبره الأخير بتدخله المباشر في الأزمة بوقت سابق وأنه كان قريبًا من إنهاء الصدام بين الطرفين، إلا أن الأهلي أعلن في بيان رسمي اتخاذ كافة السبل القانونية لحفظ الحقوق ليقرر أبو ريدة الابتعاد عن الصورة.