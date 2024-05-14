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تقرير: مدرب الترجي يستبعد ثنائي فريقه من قائمته لمباراة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن عزم المدير الفني لفريق الترجي التونسي، كاردوزو، استبعاد ثنائي ناديه من قائمته التي سيواجه بها نظيره الأهلي.

ويستضيف فريق الترجي نظيره الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية، اليوم الثلاثاء، أن مدرب الترجي سيتبعد كلاً من أندري بوكيا وأسامة السهيلي من القائمة التي ستواجه فريق الأهلي؛ لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يعاود فريق الترجي تدريباته مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة الأهلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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