سموحة يهزم الاتحاد بثنائية في ديربي الإسكندرية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

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وجاءت ثنائية سموحة باقدام حسام حسن ومحمد سعيد في الدقيقتين 34 و86 من أحداث المباراة.

وبهذة النتيجة رفع سموحة رصيده إلى النقطة الـ34 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ولعب سموحة المباراة بتشكيل مكون من

فى حراسة المرمى : الهاني سليمان.

في خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – جاستس أرثر – محمد مصطفى ميدو – طارق علاء.

في خط الوسط: محمد متولي "كناريا" – عمرو قلاوة – دوكو دودو.

في خط الهجوم: أبو بكر ليداي – حسام حسن – مصطفى البدري.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..

في مركز حراسة المرمي : المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – سيف تقا – الحبيب حسن.

في خط الوسط: عمر الوحش – ناصر ناصر – كريم الديب.

في خط الهجوم: أحمد عادل – بيكالي أوبامي – بنجامين بواتنج.