الاهلي يستهدف خطف صفقة الزمالك المحتملة بفرمان كولر

يستهدف النادي الاهلي خطف صفقة الزمالك الغريمي التقليدي المحتملة لتدعيم صفوفه الموسم المقبل، بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.

وأفادت تقارير، أن مسئولو القلعة الحمراء يرغبون في التعاقد مع يسري وحيد الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشارت إلى أن نادي الزمالك أيضًا يرغب في التعاقد مع ظهير طلائع الجيش في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت، أن لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح عرضت لاعب طلائع الجيش يسري وحيد، على المدرب السويسري لتحديد موقفه من ضم اللاعب.

وأفادت، أن كولر وافق على تعاقد القلعة الحمراء مع الظهير الأيسر لفريق طلائع الجيش بعدما أعجب بإمكانياته.

ومن المنتظر أن يدخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع طلائع الجيش لحسم الصفقة.