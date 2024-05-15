ريال مدريد يُمزق شباك ألافيس بخماسية في الدوري الإسباني



ياسر رشاد - القاهرة - مزق فريق ريال مدريد شباك ضيفه ألافيس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.



وافتتح جود بيلينجهام التسجيل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 10، ثم عزز فينيسيوس جونيور النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يسجل فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث للميرنجي في الدقيقة 45 وينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للميرنجي.

في الشوط الثاني سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الرابع للريال في الدقيقة 70 من عمر المباراة، قبل أن يختتم اللاعب الترجي أردا غولر التهديف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 81.

وبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ديبورتيفو ألافيس كالتالي:

حراسة المرمى: خيسوس اوونو.

خط الدفاع: اندوني جوروزابيل، عبد الكبير أبقار، رافا مارين، روبن دوارتي، أليكس سولا.

خط الوسط: يانيس هاجي، اندير جيفارا، أنطونيو بلانكو، لويس ريوخا.

خط الهجوم: صامويل اوموروديون.