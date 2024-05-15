تمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره ديبورتيفو ألافيس، بخماسية مقابل لاشىء، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وانطلقت المباراة بين ريال مدريد وألافيس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ36 من لاليجا.

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ويلعب الآن فريق جيرونا ضد نظيره فياريال في نفس الجولة، بينما يواجه برشلونة اليوم الأربعاء ألميريا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 93 متصدرًا جدول الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ألافيس في المركز 11 بـ 42 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

1. ريال مدريد، 93 نقطة.

2. برشلونة، 76 .

3. جيرونا، 75 .

4. أتلتيكو مدريد، 70 .

5. أتلتيك بيلباو، 62 .

6. ريال بيتيس، 55 .

7. ريال سوسيداد، 54 .

8. فالنسيا، 48.

9. فياريال، 48 ن.

10. خيتافي، 43 .

11. ألافيس، 42 .

12. إشبيلية، 41 .

13. أوساسونا، 41 .

14. لاس بالماس، 37 .

15. مايوركا، 36 .

16. رايو فاليكانو، 35 .

17. سيلتا فيجو، 34 .

18. قادش، 29 .

19. غرناطة، 21.

20. ألميريا، 17.