ناقد رياضي: لقب الكونفدرالية مهم لنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، ان التتويج بالألقاب هو الذي يصنع تاريخ اللاعبين في كل دول العالم، مشيرا إلى أن لقب الكونفدرالية مهم جدا لنادي الزمالك من أجل البناء عليها والتتويج بمزيد من الألقاب مستقبلًا، مثلما بدأ ليفربول تجربته مع يورجن كلوب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مباراة توتنهام ومانشستر سيتي أثبتت أن كرة القدم واحدة في العالم، وجماهير توتنهام لا تريد الفوز في المباراة من أجل عدم تتويج ارسنال بلقب البريميرليج".

وأضاف: "حسام حسن مدرب منتخب مصر عقد جلسة مع الاعلاميين وهو شئ جيد، لكن الجلسة لم تكن سرية، وكان الأفضل أن يكون هناك مؤتمر صحفي معلن، ويتم نقله صوت وصورة حتى لا يمنح أحد فرصة لتحريف كلامه".

وأكمل: "حسام حسن دائما كان يؤكد أنه يتواجد لاعبين مميزين، وفوجئت بتصريحاته الأخيرة بشأن عدم وجود لاعبين مميزين في الدوري المصري رغم سابق عمله في العديد من الأندية المحلية، والتصريحات غير موفقة، وأتمنى أن يدرك جيدا أهمية تصريحاته مستقبلا، ما ذكره بشأن عمر مرموش غير جيد أيضا وهو لاعب مهم ومرشح للانضمام للدوري الانجليزي مستقبلا".

وواصل: "جوميز مدرب الزمالك كان يسعى لخطف هدف في الشوط الأول امام نهضة بركان، لكنه لم يدرك صعوبة المباراة وقرأ السيناريو بشكل خاطئ في البداية واستقبل هدفين، لكن هناك تحسن حدث بشكل كبير في الشوط الثاني، والمطلوب من جوميز أن يتعامل بشكل مختلف في لقاء الاياب".

وزاد: "الزمالك فنيا أعلى من نهضة بركان بمراحل رغم مشاكل الابيض، والفريق المغربي يعتمد على الكرات العرضية او الركلات الثابتة".

وأوضح أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصبح يعرف كثيرًا عن القارة الإفريقية، ومباراة الأهلي أمام الترجي لن تكون سهلة مطلقا، خصوصا أن الفريق التونسي تغير كثيرا والمدرب البرتغالي ميجيل قام بعمل منظومة دفاعية قوية، ومعهم حارس أمان الله مميش من الحراس المميزين.

وتبع: "مدرب الترجي لن يفتح خطوطه أمام الأهلي، وكذلك مارسيل كولر سيؤمن دفاعات الفريق الأحمر، كما أنه قام بتجربة أكثر من لاعب مؤخرا في خط الوسط خصوصا اكرم توفيق بجوار مروان عطية".