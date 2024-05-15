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حقيقة مفاوضات الاهلي والزمالك لـ ضم نجم الدوري السعودي

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الأهلي والزمالك - حسين لبيب - محمود الخطيب

الأهلي والزمالك - حسين لبيب - محمود الخطيب

كشف محمد بن عبدالله كحل، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الخليج السعودي، حقيقة مفاوضات ناديي الاهلي والزمالك لضم مهاجم الفريق في الفترة القادمة.

وأشارت بعض التقارير أن الاهلي يريد عودة لاعبه محمد شربف نجم فريق الخليج السعودي مرة آخرى، ونادي الزمالك يريد شراء اللاعب أيضًا.

وقال كحل عبر برنامج “الماتش” مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:” رغم قلة تهديفه لكن يبقى محمد شريف مهاجم مميز”.

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وتابع:” لا يوجد ية لدينا لفسخ التعاقد مع اللاعب، هو مستمر معنا لمدة موسمين، ولكن تبقى الكلمة الآخيرة للجهاز الفني لفريق الخليج”.

وواصل:” من المحتمل أن يعود للاهلي مرة آخرى لا نعرف، ولكن أنا أهلاوي بسببه، ولكن أريد منه أن يتأقلم في الفترة المقبلة سيكون أفضل”.

واختتم:” لم يحدث مطلقًا أن تفاوض معنا نادي الزمالك من أجل ضم محمد شريف، ولا أعرف إذا كان وصل للاعب عروضًا آخرى من أندية أو لا”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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