حقيقة مفاوضات الاهلي والزمالك لـ ضم نجم الدوري السعودي

كشف محمد بن عبدالله كحل، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي الخليج السعودي، حقيقة مفاوضات ناديي الاهلي والزمالك لضم مهاجم الفريق في الفترة القادمة.

وأشارت بعض التقارير أن الاهلي يريد عودة لاعبه محمد شربف نجم فريق الخليج السعودي مرة آخرى، ونادي الزمالك يريد شراء اللاعب أيضًا.

وقال كحل عبر برنامج “الماتش” مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:” رغم قلة تهديفه لكن يبقى محمد شريف مهاجم مميز”.

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وتابع:” لا يوجد ية لدينا لفسخ التعاقد مع اللاعب، هو مستمر معنا لمدة موسمين، ولكن تبقى الكلمة الآخيرة للجهاز الفني لفريق الخليج”.

وواصل:” من المحتمل أن يعود للاهلي مرة آخرى لا نعرف، ولكن أنا أهلاوي بسببه، ولكن أريد منه أن يتأقلم في الفترة المقبلة سيكون أفضل”.

واختتم:” لم يحدث مطلقًا أن تفاوض معنا نادي الزمالك من أجل ضم محمد شريف، ولا أعرف إذا كان وصل للاعب عروضًا آخرى من أندية أو لا”.