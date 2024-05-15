الامارات | جولة «دي بي ورلد» للغولف تظفر بـ 5 جوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت جولة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) للغولف بخمس جوائز في حفل جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط، الذي أقيم في فندق ومنتجع أتلانتس دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وحصلت «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية)، الشريك الرئيس للجولة، على ثلاث جوائز ذهبية، بداية مع الجائزة الذهبية في فئة أفضل محتوى ذي علامة تجارية، والجائزة الذهبية لأفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والجائزة الذهبية عن فئة أفضل رعاية مع كأس رايدر التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، كما حصلت جولة «دي دبي ورلد» على الجائزة الفضية في فئة مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات لأفضل حدث رياضي عن مبادرة «جرين درايف»، ونالت الجولة الجائزة الفضية في فئة أفضل حدث رياضي عن بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي 2023».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجولة «دي بي ورلد» في الشرق الأوسط، توم فيليبس: «نحن عازمون على جعل بطولاتنا في الشرق الأوسط رائدة في مجالات، مثل المشاركة المبتكرة للجماهير والمحتوى الرقمي والاستدامة».