"رقم سلبي".. مارتينيز يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي، ولكنه سلبيا، بعدما سجل هدفا في مرماه خلال مباراة فريقه أستون فيلا وليفربول، مساء أمس في الجولة 37.

وافتتح ليفربول التسجيل في المباراة، بعدما مرر محمد صلاح كرة وصلت إلى هارفي إيليوت داخل المنطقة، ورفع العرضية، ارتطمت بكتف المدافع الإسباني باو توريس وحاول مارتينيز التقاطها، لكن الكرة أفلتت من بين يديه وتابعها بيمناه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية.

وأشارت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم إلى أن مارتينيز سجل 3 أهداف بالخطأ في مرماه خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الحارس صاحب أكبر عدد أهداف عكسية في تاريخ المسابقة.

وذكرت شبكة "سكواكا" عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، أن مارتينيز أصبح أول حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه.

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