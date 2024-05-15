ريال مدريد يرفض عرض ليفربول لضم بديل صلاح

كشفت تقاريرصحفية اليوم الأربعاء عن رفض إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لعرض نادي ليفربول الإنجليزي بضم البرازيلي رودريجو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة “caughtoffside” فإن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني رفضت عرضًا بقيمة 103 مليون إسترليني من نادي ليفربول لضم رودريجو.

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وأضافت الصحيفة: “نادي ريال مدريد الإسباني لا يرغب في التنازل عن رودريجو وبيعه رغم أنه يشارك في الكثير من المباريات كبيدل”.

واختتمت الصحيفة: “مع رحيل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري هناك حالة من القلق تسيطر على مسئولي الريدز حول مستقبل صلاح وفان دايك وأرنولد والذين تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وفشل ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحل في المركز الثالث، فيما يتنافس الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال في المركزين الأول والثاني، ليتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة من عمر البريميرليج.