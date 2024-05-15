بيرسي تاو يزين قائمة جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا وموزمبيق في تصفيات كأس العالم

أعلن المدرب هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن قائمة “البافانا بافانا”، لمعسكر شهر يونيو، من أجل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة جنوب أفريقيا، عودة مهاجم النادي الاهلي بيرسي تاو، بعد غيابه عن المعسكر الماضي.

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ويستعد منتخب “البافانا بافانا”، لخوض مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم “مونديال 2026″، أمام نيجيريا وزيمبابوي على الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا، نظيره نيجيريا يوم 7 يونيو القادم في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026، ثم يستضيف على ملعبه منتخب زيمبابوي في الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن منتخب رواندا يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يلية جنوب إفريقيا، برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث والرابع والخامس نيجيريا، ليتسو، زيمبابوي، بنفس الرصيد نقطتين، وفي الأخير بنين بنقطة.