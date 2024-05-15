"كانت مستحيلة".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن لحاق لاعبه بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، بشرى سارة لجماهير الزمالك، قبل نهائي بطولة كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بشأن احتمالية مشاركة مصطفى شلبي في المباراة.

ويعاني مصطفى شلبي من الإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان، التي أقيمت يوم الأحد الماضي وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

قال أحمد شوبير في برنامجه: "بقولكم أخبار أكيدة من داخل نادي الزمالك، هناك محاولات مكثفة حاليا لتجهيز مصطفى شلبي، لمباراة نهضة بركان في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي".

أضاف: "فرص لحاق مصطفى شلبي بالمباراة، بعدما كانت مستحيلة أصبحت قائمة، وهناك محاولات قوية لتجهيزه، لأن جوميز عاوزه ومحتاجه في المباراة الهامة".

أكمل: "اللاعب يخضع حاليا لجلسات تأهيل مكثفة، داخل وخارج النادي، لأن المركز ده عامل مشكلة كبيرة للفريق، ولا إبراهيما نداي نافع فيه ولا سامسون نافع فيه، وجوميز قال نصا أنه يتمنى مشاركة مصطفى شلبي".

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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