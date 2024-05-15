شرطان لتتويج توني كروس بالكرة الذهبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن لاعبه الألماني توني كروس قادر على التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2024.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عبر حسابه بمنصة «إكس- تويتر سابقا» للتواصل الاجتماعي: «أحب أن أرى توني كروس متوجا بالكرة الذهبية، لكني لا أظن أن ذلك سيحدث».

وأضاف أنشيلوتي: «لكن، هناك يورو 2024 هذا الصيف.

في حالة تتويجه بدوري الأبطال (مع ريال مدريد)، واليورو برفقة ألمانيا، فسيكون بإمكانه المنافسة على الكرة الذهبية».

ويستعد توني كروس (34 عاما) للمشاركة مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-24، أمام بوروسيا دورتموند، في المباراة المُقررة إقامتها يوم 1 يونيو المقبل.

و يتأهب كروس أيضا لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا مع منتخب ألمانيا، وستمثل هذه البطولة الظهور الرسمي الأول لنجم الريال على الساحة الدولية، منذ مشاركته صحبة «الناسيونال مانشافت» في يورو 2020.

وخاض توني كروس مباراته الرسمية الأخيرة مع منتخب ألمانيا، حين خسر الأخير (0-2) أمام نظيره الإنجليزي في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2020».

وبعد انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة 2020، قرر كروس إعلان اعتزاله الدولي، قبل أن يعدل عن قراره، ليشارك في مباراتَي الفريق الوديتين خلال شهر مارس الماضي، أمام فرنسا وهولندا.

ومن المؤكد أن تكون نسخة 2024 الأخيرة لتوني كروس في نهائيات كأس أمم أوروبا، وتشير توقعات إلى أن اللاعب الألماني قد يقرر اعتزال كرة القدم بشكل عام الصيف المقبل.