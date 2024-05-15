شبانة: الأهلي هو المرشح الأبرز للفوز بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي دائمًا هو المرشح الأبرز للفوز بأي لقب عندما يخوض المباريات النهائية، في ظل امتلاك لاعبيه للخبرات المطلوبة، مشيرًا إلى أن معظم لاعبي الفريق سبق لهم التتويج بدوري الأبطال، والفريق تأهل إلى النهائي عن جدارة واستحقاق على حساب مازيمبي الكونغولي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "الأهلي يتعامل مع كل مرحلة بذكاء شديد، والبعض تصور أن الفريق سيعاني ويتراجع بعد لقاء الزمالك، وإذ بالأحمر ينتفض كالأسد ويهزم مازيمبي الكونغولي ويصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويفوز بـ4 مباريات محلية".

وأضاف: "لاعبو الأهلي يتحملون المسئولية تماما ويعرفون قيمة النهائي القاري أمام الترجي التونسي، والأحمر في أفضل مستوياته الفنية، وقادر على الفوز أمام الترجي، وهناك تطور حدث في الفترة الأخيرة بسبب تدوير اللاعبين وذكاء كولر في التعامل مع الضغوط، والأهلي لن يخسر في تونس".

وواصل: "الأهلي وضع برنامجًا خاصًا للاعبيه في الأحمال التدريبية، ولذلك طلب النادي راحة لاعبيه بعد النهائي الإفريقي، خصوصا أن حسام حسن المدير الفني هو المتسبب في الأزمة الحالية، وزرع الاحباط بداخلنا بدلا من نشر الثقة، ولا أعرف سر وجوده في مباراة بيراميدز وسيراميكا طالما أنه غير مقتنع بلاعبي الدوري.. وحسام حسن كان سيضم عدد كبير من لاعبي الأهلي، ولذلك اطلق تبريرا بأنه لا يوجد لاعبين محليين في الدوري المصري".

وتابع: "الأهلي هو قائد الكرة الإفريقية، وأتوقع بأنه لن يخسر في لقاء الذهاب أمام الترجي في تونس، وهذا ليس تحيزًا للفريق، ولكنه انعكاس طبيعي للمستوى الفني للفريقين، الأهلي أفضل فنيا وتكتيكيا، ووفقا للمعادلة فأن الأهلي هو البطل".

وأشار إلى أن كولر كان حريص بقوة على دراسة الترجي التونسي طوال الأيام الماضية وشاهد العديد من مبارياته، وكذلك محل الأداء قام بتوفير كل المعلومات الفنية عن جميع خطوط فريق الترجي. وقائمة الأهلي تضم العديد من العناصر المميزة، وقادرين على تحقيق نتيجة جيدة، والجميع واثق في اللاعبين.

وأتم: "الجميع يساند ويدعم النادي الأهلي في المباراة المقبلة كما حدث مع نادي الزمالك امام نهضة بركان المغربي في ذهاب الكونفدرالية الإفريقية، ويوم السبت سيكون الفريق الأحمر قد حسم بنسبة كبيرة تتويجه باللقب القاري بنسبة 80%".