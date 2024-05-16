عبدالجليل: من حق الجماهير حضور دورة الترقي وهذا موقف شيكابالا من نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه يتمنى تتويج الأهلي والزمالك ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في ظل الحالة السائدة حاليًا في الوسط الكروي المصري، مطالبا بضرورة فتح الباب أمام الجماهير لحضور مباريات دورة الترقي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "الواضح أن لاعبي الأهلي لديهم حالة تركيز شديدة، والترجي بدأ يعود لمستواه بشكل واضح خلال الموسم الحالي بعد فترة تراجع كبيرة، رغم انه لا يضم نجوم مثل السابق، لكنه يلعب بشكل جماعي، والفريق كتلة واحدة في الدفاع".

وأضاف: "الترجي كان في السابق لديه نجوم بحجم الهوني، لكن حاليا لا أرى نجم معين، وهذا أمر يخوف، الفريق التونسي يدافع بقوة وأصبح يعتمد على خطف هدف، وهو الأمر المقلق ويجب على كولر أن يحذر من ذلك".

وواصل: "من الصعب وجود شيكابالا ضمن قائمة الزمالك امام نهضة بركان، في ظل اصابته، من الصعب ان ياخذ مكان لاعب سليم، لذلك انا مؤيد لقرار جوزيه جوميز باستبعاده في ظل عدم جاهزيته التامة، وموضوع استلام الكأس من الممكن ان ينزل للملعب ويحمل اللقب حال الفوز بها.. من الممكن وجوده في المعسكر لكن دخوله للقائمة أمر صعب بسبب الاصابة".

وتابع: "حسام حسن يجب عليه أن يلم الشمل في المرحلة الحالية، ويتعامل بشكل أفضل مع المحترفين والمحليين في المرحلة الحالية، واتمنى من المدرب التزام الصمت في المرحلة الحالية".

وأشار إلى أن مصطفى شلبي أفضل لفريق الزمالك من وجود سامسون اكينولا امام نهضة بركان المغربي، ويجب الاعتماد عليه حتى لو بـ"نصف رجل" فهو أفضل بكثير للفريق الأبيض. والفريق المغربي لا يعتمد سوى على الكرات الطولية ولعب العرضيات من الجبهة اليمني، لكن الزمالك قادر على تحقيق اللقب.