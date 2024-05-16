موعد مباراة برشلونة مع ألميريا اليوم بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق ألميريا مساء اليوم الخميس، في المباراو التي تجمعهما علي ملعب "باور هورس"، ضمن منافسات بالجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".



موعد مباراة برشلونة وألميريا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألميريا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة برشلونة وألميريا

يعلق على المباراة، أحمد البلوشي.

برشلونة يسعي للحفةظ علي الوصافة للمشاركة بدوري الأبطال

تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق انتصار على ريال سوسييداد على ملعب المونتجويك وكان ذلك ضمن مباريات الجولة رقم 35 من الدوري، ليصل بذلك برشلونة إلى 76 نقطة ويحتل المركز الثاني، ويسعي للحفاظ علي الوصافة لضمان مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة ولعب الفريق 35 مباراة وحقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل الفريق 72 هدفا واستقبل 43.

بينما يتواجد ألميريا في المركز الأخيرة والعشرين برصيد 17 نقطة وضمن رسميا التواجد في الدرجة الثانية.