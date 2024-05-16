محمد صلاح يعود لقيادة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - تترقب الجماهير المصرية في الأيام المقبلة وصول محمد صلاح إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر لأول مرة تحت القيادة الفنية لحسام حسن وتوأمه إبراهيم حسن بالجهاز الفني للفراعنة والذي تولى المسؤولية بعد إخفاق خروج المنتخب من أمم إفريقيا 2024 مع البرتغالي روي فيتوريا من دور الـ16.

منتخب مصر يستعد مع حسام حسن لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو مطلع شهر يونيو المقبل، ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

الفراعنة بتصفيات كأس العالم يتنافسون بالمجموعة الأولى إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي 6-0، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون 2-0.

الإعلامي أحمد شوبير صرح تلفزيونيًا على قناة أون تايم سبورتس:" أزمة صلاح انتهت واللاعب سينضم حسب الأجندة الدولية إلى معسكر المنتخب المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم".

أضاف:" صلاح يتعامل بشكل احترافي كان مصابًا لذلك لم ينضم في المسعكر الماضي للمنتخب، وواصل برنامجه التأهيلي وعاد للمشاركة مع ليفربول تدريجيًا".

أكمل:" صلاح سينضم للمنتخب بالمعسكر المقبل بعد نهاية مباراة ليفربول بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم الأحد المقبل أمام وولفرهامبتون على ستاد الانفيلد، بعدها سيحصل على راحة قصيرة".

أتم:" على مسؤوليتي الشخصية النجم محمد صلاح يقود منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وهو يعلم جيدًا حجم المسؤولية الملقاه على عاتقه كونه واحد من أهم نجوم العالم وأفضل لاعب في مصر بلا منازع ووجوده قوة كبيرة للمنتخب الوطني وبالتالي عودته تعطينا جرعة كبيرة من الثقة وتبث حالة من الرعب للمنافسين".