مورينيو مطلوب في القادسية السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل الانجليزية ان البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني السابق لنادي روما الايطالي مرشح بقوة لتدريب نادي القادسية السعودي اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان جوزية مورينيو الذي اقيل الموسم الحالي من تدريب نادي روما الايطالي قد أعلن من قبل انه يرغب في الاستراحة من التدريب خلال الموسم الحالي والعودة مجددا الى التدريب اعتبارا من الموسم المقبل وتلقى بالفعل عدة عروض تدريبية من عدة اندية في المملكة العربية السعودية ومن بينها نادي الشباب السعودي الا انه رفض تلك العروض سابقا .

في المقابل فأن نادي القادسية السعودي بدأ الموسم في دوري القسم الثاني بالدوري السعودي بداية رائعة تحت قيادة نجم ليفربول الأسبق روبي فاولر وفي نهاية الموسم نجح في العودة إلى دوري روشن السعودي تحت قيادة المدير الفني الأسباني ميشيل الا انه يبدو أن إدارة النادي السعودي ترغب في تغيير القيادة الفنية في الموسم المقبل .

من جانبه البرتغالي جوزية مورينيو أعلن انه منفتح حاليا على كل العروض التدريبية التي تصل اليه خاصة والتي تحمل مشروعات مهما يتم تنفيذه على عدة مراحل .

يذكر ان جوزية مورينيو سبق له تدريب اندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الأنجليزي وريال مدريد الأسباني والانتر الايطالي ومانشستر يونايتد الانحليزي و روما الايطالي وله سجل اسطوري في الحصول على البطولات الأوربية الكبرى.