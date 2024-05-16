الأهلي يعلن تجديد عقد فيرناندو مونزو مدرب الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضح العوضى أنه تم تجديد عقد فيرناندو مونزو لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2024-2025، وذلك في ضوء النجاحات التي تحققت بعد فوز فريق الكرة الطائرة ببطولات «الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة إفريقيا» والتأهل إلى مونديال الأندية.

وأشار العوضي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ لتوفير الاستقرار والأجواء اللازمة لاستمرار مسيرة البطولات من خلال توفير عقود طويلة مع المدربين الذين حققوا نجاحات كبيرة .

طائرة الأهلي تضرب الزمالك وتتوج ببطولة كأس مصر

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على نظيره الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال طائرة الأهلي» بثلاثة أشواط مقابل شوط.

خسر «رجال طائرة الأهلي» الشوط الأول بنتيجة 26-24، ثم انتفض الأهلي وحصد الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وعاد الفريق للتفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25-16، قبل أن يحسم الشوط الرابع لصالحه 25-20.

وبالفوز بكأس مصر يحقق الفريق الرباعية بعد أن توج بلقب كأس السوبر وبطولة الدوري وبطولة إفريقيا للأندية.

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