موهبة ريال مدريد يرفض مغادرة النادي في الصيف

أفادت تقارير صحفية، أن موهبة ريال مدريد الإسباني، رفض مغادرة النادي الملكي، خلال الصيف المقبل، على سبيل الإعارة، وقرر البقاء.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن النجم الموهبة التركي أردا جولر، لم يطلب مغادرة نادي ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

انضم التركي أردا جولر، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في يوليو 2023 بعقدٍ مدته 6 سنوات، قادماً من نادي فنربخشة التركي.

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كتب فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “لم يطلب الدولي التركي أردا جولر مطلقًا مغادرة النادي الإسباني، على سبيل الإعارة، على الرغم من التقارير الواردة في أبريل”.

وأضاف رومانو: “لقد كان أردا جولر، دائمًا يقوم بتقييم الوضع مع ريال مدريد في الصيف ولكنه دائمًا يتحلى بالصبر وينتظر فرصته”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد، حسم بطولة الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه.

وتأهل ريال مدريد، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو 2023.