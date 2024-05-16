الامارات | تسجيل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري الدرجة الثانية الروسي لكرة القدم تسجيل واحد من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق.

وأطلق اللاعب نيكولاي إيفانوف، خلال لقاء فريقه بيتيغورسك ضد فريق خيميك دزرجينسك ضمن دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، تسديدة "صاروخية" من دائرة المنتصف مباشرة بعد صافرة البداية لتستقر الكرة بعد نحو ثلاث ثوان في الشباك بعد فشل الحارس في التصدي لها.

ولم يتم بعد تحديد المدة التي استغرقتها الكرة في الهواء بدقة قبل دخولها شباك نادي خيميك الروسي، ولكن موقع SPORT 24 يرجح أن يكون هدف إيفانوف من بين أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق.

ويعود الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم إلى لاعب كرويدون الإنجليزي رايان هول الذي سجل هدفه بعد 2.31 ثانية من بداية مباراة فريقه ضد كوكفوسترز في بطولة لندن.