برشلونة يفوز على ألميريا بهدفين في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق برشلونة على ألميريا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "باور هورس" ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

سجل فيرمين لوبيز هدفي برشلونة في الدقيقتين 14، 67 من عمر المباراة وحصل فيرمين لوبيز على جائزة رجل المباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يأتي ألميريا بالمركز العشرين برصيد 17 نقطة.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الاسباني بعدما جمع 93 نقطة ويتبقى جولتين فقط على نهاية المسابقة.

تشكيل برشلونة أمام ألميريا..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، مارتينيز، كوبارسي، فورت.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، فيران توريس.