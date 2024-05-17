الهلال السعودي يراقب نجم برشلونة

تراقب إدارة نادي الهلال السعودي، نجم فريق برشلونة الإسباني، البرازيلي رافينيا، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت قناة الكاس القطرية، أن نادي ‎الهلال السعودي يتابع البرازيلي ‎رافينيا لاعب ‎برشلونة الإسباني، من أجل النظر في إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجناح البرازيلي رافينيا صاحب الـ27 عامًا، كان قد انضم إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022.

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وشارك رافينيا مع برشلونة في 86 مباراة، وسجل خلالهم 20 هدف وصنع 24 آخرين، في جميع المسابقات.

من جهة أخرى، فإن فريق الهلال يخوض مباراة ديربي الرياض أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

وكان الزعيم قد حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي الموسم الحالي، قبل انتهاء المسابقة.