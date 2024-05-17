برشلونة يستهدف خطف مدرب النصر السعودي المنتظر

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، خطف مدرب النصر السعودي المنتظر، خلال الفترة القادمة، لخلافة تشافي هيرنانديز.

واقترب نادي برشلونة الإسباني، من إعلان رحيل تشافي هيرنانديز، خلال الفترة الحالية، وفقًا لما أعلنه المدير الفني للبرسا في تصريحات من قبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو البرتغالي الحالي، علمًا بأن النصر السعودي يستهدف المدير الفني ذاته.

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وكانت هناك أنباء عن دخول النصر السعودي في مفاوضات مع كونسيساو، بعد أن أصبح البرتغالي لويس كاسترو، مهددًا بالرحيل عن تدريب العالمي.

ويلتقي النصر نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة الموافق 17 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة.