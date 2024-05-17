رسميا.. محمد النني يعلن رحيله عن أرسنال

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النجم المصري محمد النني، اليوم الجمعة، رحيله عن نادي أرسنال الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، نشر النني مقطع فيديو يكشف فيه عن رحيله من نادي أرسنال بنهاية الموسم الحالي.

وقال النني في الفيديو: "ستكونون في قلبي إلى الأبد، أردت أن أقول كم أحبكم وتعنون لي الكثير، ولن أنسى أبدا الطريقة التي دعمتوني بها، سأراكم يوم الأحد في ملعب الإمارات لأقول لكم وداعا وجها لوجه."

وبهذا يودع النني جماهير أرسنال في ملعب الإمارات، عقب مواجهة إيفرتون الأحد المقبل.

وشارك النجم المصري في 6 مباريات فقط مع أرسنال بكل المسابقات خلال الموسم الجاري.

وانضم النني إلى نادي أرسنال قادما من بازل السويسري، في يناير من عام 2016، وخرج معارا إلى بيشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني (31 عاما) مع أرسنال 161 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 آخرين، وتوج معه بثلاث بطولات، بواقع: كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، والدرع الخيرية مرتين.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 86 نقطة.