الامارات | الشارقة بطل مهرجان كرة القدم تحت 10 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة بالمركز الأول لفئة 10 سنوات في مهرجان كرة القدم الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب ناديي الشارقة وخورفكان بمشاركة ثمانية أندية، ونال خورفكان المركز الثاني وجاء البطائح بالمركز الثالث.

وحصل لاعب الشارقة مانع جمال على جائزة أفضل لاعب وحارس مرمى البطائح عبد الله خليفة على جائزة أفضل حارس وفهد علي من خورفكان على جائزة الهداف.

حضر الختام بملعب نادي الشارقة الرياضي وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبد الله سلطان وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي البطائح ومشرف عام المراحل السنية فيصل جعفر، ومدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير محمد عبيد الحصان، ورئيس قسم الإحتراف إبراهيم سيف بن غافان ورئيس قسم الألعاب الفردية جاسم الدوخي.

وأثنى محمد عبيد الحصان على تميز مستوى اللاعبين في هذه المرحلة المبكرة، وبروز مواهب كثيرة واعدة، موكدا أن البطولة ستتواصل على صعيد فئتي تحت 11 و 13 سنة حتى نهاية الشهر الجاري.

