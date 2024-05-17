رسميا.. أرني سلوت هو مدرب ليفربول الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندى، عن توليه تدريب فريق ليفربول الإنجليزى، بشكل رسمي، فى الموسم المقبل خلفا للمدرب الألمانى يورجن كلوب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، قال سلوت: "أستطيع أن أؤكد أنني سأصبح مدرب ليفربول الموسم المقبل".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إنهاء مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح، إجراءات ضم مدرب الفريق الجديد خلفا للألمانى يورجن كلوب الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالى.

وأكد فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات فى أوروبا، أن ليفربول أتم صفقة المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق فينورد الهولندي.

وكتب رومانو عبر حسابه الخاص بمنصة "إكس"، أن ليفربول وفينورد الهولندي وقعا على جميع الوثائق الخاصة بانتقال ارني سلوت الوشيك إلي الريدز كمدرب جديد.

ووفقا لتقارير إنجليزية، فإن الإدارة الأمريكية لنادي ليفربول ستدفع 10 ملايين جنيه إسترليني لنادي فينورد للحصول على توقيع آرني سلوت.

ونجح أرني سلوت في تحقيق بطولتيّ الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم ضد أيندهوفن.